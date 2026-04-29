iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Энрике сумел побить рекорд Гвардиолы

Испанець вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике сумел со своими подопечными в сложной игре победить Баварию со счетом 5:4.

Тем самым испанский наставник одержал 50-ю победу в Лиге чемпионов. Добавим, что это противостояние стало для Энрике 77-м в турнире в качестве тренера.

Теперь Луис побил рекорд Пепа Гвардиолы, который составлял 50 побед в ЛЧ за 80 матчей. Наставник ПСЖ достиг этой отметки быстрее, чем любой другой тренер.

Отметим, что французская команда выиграла 9 из 10 последних матчей с общим счетом 30:7. Их единственное поражение за это время, от Лиона со счетом 1:2.

Тем временем Нойер вместе с Баварией установил редкий антирекорд Лиги чемпионов.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK