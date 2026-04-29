Энрике сумел побить рекорд Гвардиолы
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике сумел со своими подопечными в сложной игре победить Баварию со счетом 5:4.
Тем самым испанский наставник одержал 50-ю победу в Лиге чемпионов. Добавим, что это противостояние стало для Энрике 77-м в турнире в качестве тренера.
Теперь Луис побил рекорд Пепа Гвардиолы, который составлял 50 побед в ЛЧ за 80 матчей. Наставник ПСЖ достиг этой отметки быстрее, чем любой другой тренер.
Fewest games needed to reach 50 wins as a manager in UEFA Champions League history:— Squawka (@Squawka) April 28, 2026
◉ 77 - Luis Enrique
◎ 80 - Pep Guardiola
The Spaniard breaks the record in a record-breaking semi-final. 😍
Отметим, что французская команда выиграла 9 из 10 последних матчей с общим счетом 30:7. Их единственное поражение за это время, от Лиона со счетом 1:2.
Тем временем Нойер вместе с Баварией установил редкий антирекорд Лиги чемпионов.
