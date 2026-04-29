Нойер вместе с Баварией установил редкий антирекорд Лиги чемпионов

Пять пропущенных без единого сэйва.
Сегодня, 07:23       Автор: Валентина Чорноштан
Мануэль Нойер / Getty Images
Вчера состоялся первый полуфинальный матч в рамках Лиги чемпионов, в котором ПСЖ сыграл против Баварии. Немецкая команда уступила ПСЖ в Париже со счетом 4:5.

Для мюнхенцев этот матч был не из лучших, ведь помимо поражения они повторили свой антирекорд.

А именно подопечные Венсана Компани впервые в двадцать первом веке пропустили в Лиге чемпионов пять мячей. Последний раз пять голов в еврокубках Баварии забивал Аякс (2:5), и это произошло также в апреле, только 1995 года.

Помимо этого, их легендарный голкипер Мануэль Нойер стал первым вратарем за последние 16 розыгрышей Лиги чемпионов, пропустившим пять мячей в плей-офф, при этом не совершив ни одного сейва.

