Барселона следит за 5 игроками аутсайдера АПЛ

Тоттенхэм в следующем сезоне может оказаться в Чемпионшипе, что повлияет на их трансферную политику, из-за чего некоторые игроки могут покинуть состав "шпор".

Спортивный директор Барселоны Деку на фоне кризиса лондонской команды следит за ситуацией и уже выбрал пятёрку игроков, которых каталонцы смогут подписать за небольшие деньги, пишет Fichajes.

Среди них: бывший воспитанник "сине-гранатовых" Хави Симонс, хавбек Лукас Бергвалль и три защитника - Педро Порро, Ромеро и Ван де Вен.

Отмечается, что внутри Барселоны считают, что Тоттенхэм без каких-либо проблем отпустит игроков. Плюс ко всему они усилят полузащиту и защиту и дадут возможность каталонской команде проводить ротацию в этих зонах.

