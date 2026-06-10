Юный украинский талант подписал новый контракт с Барселоной

16-летний Артем Рыбак останется в каталонском клубе еще на три года.

Украинский атакующий полузащитник Барселоны Артем Рыбак продолжит свои выступления за "блаугранас".

Академия каталонского клуба сообщила, что 16-летний украинец подписал новый контракт.

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"Благодарим семью Рыбаков за доверие к Ла Масии в воспитании вашего сына как футболиста и личности", - написали в академии Барселоны в Instagram.

В свою очередь агент юного футболиста Вадим Шаблий сообщил, что контракт будет рассчитан еще на три года.

Рыбак продолжит выступать за клуб на юношеском уровне. В прошлом сезоне полузащитник играл за Барселону U-16.

Ранее сообщалось, что Рыбак принес Барселоне победу в финале клубного чемпионата мира среди юношей.

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