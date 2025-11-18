Украинский вундеркинд Барселоны включён в команду недели Ла Масии

Украинский футболист, который играет за Барселону, попал в команду недели Ла Масии.

Полузащитника Артёма Рыбака включили в основной состав символической команды благодаря его результативности за прошедшую неделю.

Отметим, что 15-летний игрок присоединился к каталонской команде летом 2025 года, его контракт рассчитан до 2026 года. До этого Артём выступал за академию донецкого Шахтёра.

Напомним, что наканунепрошёл матч молодёжной сборной Украины против Турции.

