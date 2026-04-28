Матч с Кристал Пэлас обслужит хорошо знакомый Шахтеру рефери

На поединок 1/2 финала Лиги конференций назначена немецкая бригада арбитров.
Сегодня, 20:18       Автор: Игорь Мищук
Феликс Цвайер / Getty Images

УЕФА назначил рефери, которые будут работать на первом полуфинальном матче Лиги конференций между Шахтером и Кристал Пэлас.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, будущий поединок обслужит полностью немецкая бригада арбитров во главе с 44-летним Феликсом Цвайером.

На линиях ему будут помогать Роберт Кемптер и Кристиан Дитц. Обязанности четвертого рефери выполнит Свен Яблонски.

За систему VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, а его помощником будет Серен Сторкс.

Источник: UEFA.COM

Ранее Цвайер уже трижды пересекался с Шахтером, и все матчи прошли в Лиге чемпионов. При судействе этого немецкого арбитра в 2015 году "горняки" в квалификации разгромили 3:0 Фенербахче, в 2017 году в группе одолели 2:1 Наполи, а в 2019 году также на групповом этапе проиграли 0:3 Аталанте.

Первый матч 1/2 финала Лиги конференций Шахтер - Кристал Пэлас состоится в четверг, 30 апреля в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана и начнется в 22:00 по киевскому времени.

