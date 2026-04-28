Опытный защитник покинет Манчестер Сити после десяти лет в клубе

"Горожане" объявили, что летом попрощаются с Джоном Стоунзом.

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз летом покинет клуб после десяти лет выступлений за команду.

Об этом сообщает официальный сайт "горожан".

Срок действия контракта 31-летнего футболиста с Сити истекает в июне, после чего он получит статус свободного агента.

"Манчестер Сити всегда будет моим домом, и я, безусловно, благодарен от всего сердца. Это моя команда навсегда, так будет всегда, и я не могу это высказать. Мне не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую и как сильно я люблю здесь все", - сказал Стоунз.

Напомним, что Стоунз перешел в Манчестер Сити из Эвертона летом 2016 года. Всего в составе "горожан" он провел 293 матча во всех турнирах, отличившись 19 голами и девятью результативными передачами.

Вместе с Манчестер Сити защитник завоевал 19 трофеев: шесть чемпионств, Лига чемпионов, два Кубка Англии, пять Кубков английской лиги, три Суперкубка Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Стоунз может продолжить карьеру в Италии.

