Манчестер Сити нашли двух тренеров, которые смогут сменить Гвардиолу

Как сообщает TEAMtalk, скорее всего, для Пепа Гвардиолы этот сезон станет последним во главе команды из Манчестера.

Руководство Сити уже нашло двух кандидатов, которые, по их мнению, наиболее подойдут к работе в структуре горожан.

Главным кандидатом является наставник Баварии - Венсан Компани. У него контракт с мюнхенским клубом до лета 2029 года, однако, если бельгийский специалист откажет своей бывшей команде, тогда Сити обратится к бывшему тренеру Челси.

Энцо Мареске, который находится без работы после увольнения из лондонского клуба с января этого года и может согласиться на работу с "горожанами".

