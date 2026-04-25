Перес определил 9 игроков которые покинут Реал

Обошел ли "черный список" Лунин?
Сегодня, 12:53       Автор: Валентина Чорноштан
Флорентино Перес / Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес выбрал несколько игроков, которых не видит в составе мадридской команды на следующий сезон.

По данным Fichajes, речь идет о защитниках Дани Карвахале и Давиде Алабе, у которых заканчиваются контракты этим летом, Рауле Асенсио, Фране Гарсии, украинском вратаре Андрее Лунине, полузащитниках Эдуардо Камавинге и Дани Себальосе.

Читай также: Лунин узнал свои баллы за матч против Бетиса

Тем временем Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия, как ожидается, будут отправлены в аренду на следующий сезон для увеличения игровой практики и общего уровня игры.

Издание отмечает, что Виктор Муньос, Нико Пас и Эндрик могут, наоборот, вернуться в состав Реала для усиления команды на следующий сезон.

К слову, лидер Реала снова получил повреждение.

Статьи по теме

Лидер Реала снова получил повреждения Лидер Реала снова получил повреждения
Лунин узнал свои баллы за матч против Бетиса Лунин узнал свои баллы за матч против Бетиса
Реал с Луниным упустил победу над Бетисом Реал с Луниным упустил победу над Бетисом
Проблемы в Реале. Сразу два футболиста получили мышечные травмы Проблемы в Реале. Сразу два футболиста получили мышечные травмы

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились все пары 1/8 финала
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Серии А, Бундеслиги, поединки Арсенала, Эвертона Миколенка, Барселоны и мадридского Атлетико
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Колос и Полтава откроют 25-й тур
просмотров

Последние новости

Формула 114:31
Раскрыты детали заднего антикрыла Ред Булла
Бокс13:54
Мейвезер объявил следующий бой
Европа13:31
Манчестер Юнайтед нацелился на игрока сборной Франции
Европа12:53
Перес определил 9 игроков которые покинут Реал
НБА12:20
Тейтум покорил выдающийся рекорд Джордана
НБА11:48
Известны шансы Вембаньямы на выход в 3 или 4 матче плей-офф НБА
Европа11:28
Бывший тренер сборной Украины может возглавить Панатинаикос
Бокс10:53
Уордли вспомнил опыт тренировок с Усиком
Европа10:30
Фабрегас отреагировал на слухи о возможной работе в Челси
Формула 109:52
Ауди подтвердил нового гоночного директора
