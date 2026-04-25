Перес определил 9 игроков которые покинут Реал
Президент Реала Флорентино Перес выбрал несколько игроков, которых не видит в составе мадридской команды на следующий сезон.
По данным Fichajes, речь идет о защитниках Дани Карвахале и Давиде Алабе, у которых заканчиваются контракты этим летом, Рауле Асенсио, Фране Гарсии, украинском вратаре Андрее Лунине, полузащитниках Эдуардо Камавинге и Дани Себальосе.
Тем временем Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия, как ожидается, будут отправлены в аренду на следующий сезон для увеличения игровой практики и общего уровня игры.
Издание отмечает, что Виктор Муньос, Нико Пас и Эндрик могут, наоборот, вернуться в состав Реала для усиления команды на следующий сезон.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!