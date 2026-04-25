iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лунин узнал свои баллы за матч против Бетиса

Лучший игрок Реала в 32 туре Ла Лиги узнал оценку за матч.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Накануне прошёл матч Реала против Бетиса, в воротах стоял Андрей Лунин, который после финального свистка был признан лучшим игроком встречи 32-го тура чемпионата Испании.

Украинец провёл на поле весь матч, голкипер пропустил 1 гол, совершил 3 сейва, отдал 87% точных передач и в целом совершил 39 касаний мяча.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили перформанс Андрея в 7,6 и 6,9 балла соответственно.

Добавим, что в этом сезоне Лунин пока ни разу не сыграл "на ноль", у него 7 пропущенных голов в Ла Лиге в пяти матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK