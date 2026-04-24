Раньери заявил, что его уволили в одностороннем порядке
Тем не менее итальянец не обиделся.
Бывший советник Ромы Клаудио Раньери прокомментировал свою отставку.
Напомним, что итальянец покинул клуб после размолвки с Гасперини.
По словам Раньери, решение было принято Ромой, а его мнения о ситуации даже не спрашивали. Однако обиды Раньери не держит.
Прекращение сотрудничества со старшим советником – это результат одностороннего решения клуба. Сообщаю из соображений прозрачности, честности своих действий, верности фактам и любви к футболке, которая стала для меня второй кожей.
Хочу поблагодарить семью Фридкин, команду, сотрудников и всех болельщиков Ромы за огромную любовь, которую они проявляли на протяжении многих лет и которая всегда была полностью взаимной
