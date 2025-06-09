Спаситель Ромы согласился возглавить сборную Италии

Итальянская федерация футбола близка к назначению нового вождя национальной команды. Клаудио Раньери готов подхватить сборную Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Возрастной тренер согласится на роль, если сможет совмещать ее с работой в Роме. После полугода во главе "волков" Раньери получил менеджерскую должность. В частности, он занимался подбором нового наставника команды.

В понедельник 73-летний специалист встретится с руководством Ромы, чтобы обсудить возможность совместительства. Раньери только однажды работал со сборной. В 2014 году он недолго потренировал Грецию (1 ничья, 3 поражения).

Напомним, накануне Лучано Спаллетти подтвердил отставку с мостика сборной Италии.

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