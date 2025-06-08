Спалетти подтвердил, что его уволили с поста главного тренера Италии

Матч против Молдовы станет для него последним во главе "скуадры адзурри".

Итальянский специалист Лучано Спалетти подтвердил информацию в СМИ о своем увольнении с поста тренера сборной Италии.

По словам специалиста, матч против Молдовы в рамках отбора на ЧМ-2026 будет его последним.

"Мы говорили вчера вечером, и они сказали мне, что я буду уволен с поста главного тренера национальной сборной. Я бы хотел остаться и заниматься своей работой, особенно когда дела идут не лучшим образом.

Но если это оправдание, то я вынужден его принять. Я всегда рассматривал эту роль как служение родной стране, и я хочу помочь будущему национальной сборной.

Я считаю, что искать лучших - это правильно. Я расторгну контракт. Я выведу команду на матч с Молдовой. Я всегда утверждал, что мои игроки сильны. Результаты под моим руководством такие, какие они есть, и я должен взять на себя ответственность", — сказал Спаллетти.

Напомним, что на пост руководителя сборной Италии рассматриваются экс-тренеры Ромы и Милана.

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