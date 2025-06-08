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Футбол

Спаллетти на грани увольнения из сборной Италии

Поражение от Норвегии стало очень болезненным.
Сегодня, 15:49       Автор: Андрей Безуглый
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти может уйти в отставку, утверждает Джанлука Ди Марцио.

Напомним, накануне "скуадра адзурра" неожиданно проиграла сборной Норвегии на отборе к ЧМ-2026.

Это поражение вызвало немало вопросов у итальянской федерации, которые рассматривают отставку Спаллетти.

Ряд источников утверждают, что решение уже утверждено, и об оставке итальянского специалиста объявят совсем скоро.

Вероятными кандидатами на пост главного тренера Италии считаются Клаудио Раньери и Стефано Пиоли.

Ранее также Килиан Мбаппе оценил своего нового тренера

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лучано Спаллетти

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