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Футбол

Мбаппе оценил назначение Хаби Алонсо в Реал

Нападающий сборной Франции готов к сотрудничеству с новым наставником.
Сегодня, 12:17       Автор: Антон Федорцив
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе прокомментировал приход Хаби Алонсо на мостик "сливочных". Бомбардир уже общался с новым главным тренером, сообщает Madrid Universal.

"Я несколько раз разговаривал с Хаби Алонсо и очень рад, что у нас есть такой тренер, как он.

Мы готовы учиться всему, что он нам будет говорить, тактике и всему остальному, потому что мы хотим побеждать и чувствуем, что способны на это", – заявил Мбаппе.

Нападающий выиграл Золотую бутсу в премьерный сезон на Сантьяго Бернабеу. Он оформил 31 гол в Ла Лиге и 43 мяча – во всех турнирах. Реал завоевал лишь Суперкубок УЕФА и Интерконтинентальный кубок.

Кстати, ранее Мбаппе выбрал фаворита Золотого мяча между Усманом Дембеле и Ламином Ямалем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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