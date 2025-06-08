Мбаппе оценил назначение Хаби Алонсо в Реал

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе прокомментировал приход Хаби Алонсо на мостик "сливочных". Бомбардир уже общался с новым главным тренером, сообщает Madrid Universal.

"Я несколько раз разговаривал с Хаби Алонсо и очень рад, что у нас есть такой тренер, как он.

Мы готовы учиться всему, что он нам будет говорить, тактике и всему остальному, потому что мы хотим побеждать и чувствуем, что способны на это", – заявил Мбаппе.

Нападающий выиграл Золотую бутсу в премьерный сезон на Сантьяго Бернабеу. Он оформил 31 гол в Ла Лиге и 43 мяча – во всех турнирах. Реал завоевал лишь Суперкубок УЕФА и Интерконтинентальный кубок.

Кстати, ранее Мбаппе выбрал фаворита Золотого мяча между Усманом Дембеле и Ламином Ямалем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!