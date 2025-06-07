Мбаппе назвал футболиста, который заслужил выиграть Золотой мяч

Капитан сборной Франции и форвард Реала Килиан Мбаппе высказался по поводу вручения Золотого мяча.

По словам нападающего, награду заслужил Усман Дембеле, который выступает за ПСЖ.

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"О ком сейчас все говорят? О Ламине Ямале и Усмане Дембеле. Я бы проголосовал за Дембеле. Если что-то нужно объяснять, значит оно не является очевидным. А здесь все абсолютно понятно.

Все меняется очень быстро. Последние победители это доказали: были игроки, о которых никто не говорил, но они выиграли.

Золотой мяч будет вручаться в сентябре, и до того времени еще многое произойдет. Но сегодня говорят об Усмане и Ламине. Именно поэтому я так ответил на этот вопрос", - приводит слова Мбаппе L’Équipe.

В текущем сезоне Дембеле провел 56 матчей за ПСЖ, забил 35 голов и сделал 13 голевых передач. На счету Ямаля 61 игра за Барселону, 21 гол и 22 ассиста.

Ранее сообщалось, что ПСЖ активно работает над подписанием Забарного.

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