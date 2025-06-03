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Футбол

ПСЖ активно работает над подписанием Забарного

Защитник может перейти в статус действующего обладателя Лиги чемпионов.
Сегодня, 18:59       Автор: Василий Медвидь

Центрбек Борнмута Илья Забарный может уйти на повышение.

Как сообщает журналист издания RMC Sport Фабрис Хоукинс, игрок сборной Украины дал устное согласие на переход в ПСЖ. Детали потенциальной сделки пока неизвестны.

Спортдир парижан Луиш Кампуш вчера, 2 июня, прилетел в Англию на переговоры с представителями «вишен».

Также новоиспеченный победитель Лиги чемпионов работает над подписанием еще одного игрока из АПЛ, имя которого пока не разглашается.

В прошедшем сезоне Забарный провел 39 матчей и отдал 1 ассист.

Ранее стало известно, что ПСЖ может попрощаться с одним из своих футболистов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

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