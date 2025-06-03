Наполи намерен подписать новоиспеченного обладателя Лиги чемпионов
Ли Кан-Ин может перейти в состав итальянского топ-клуба.
Итальянский Наполи хочет усилить линию полузащиты.
Как сообщает Corriere Dello Sport, "партенопейцы" намерены подписать полузащитника ПСЖ Ли Кан-Ина. Сумма трансфера может составить 40 млн евро.
Южнокореец готов сменить клубную прописку, поскольку не закрепился в основе парижан и не получает достаточно игровой практики.
Детали потенциального личного предложения для игрока неизвестны.
В сезоне-2024/25 Ли провел 45 матчей, где забил 6 мячей и отдал 6 ассистов.
Напомним, ранее сообщалось, что Наполи удержал Конте благодаря увеличению зарплаты.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!