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Футбол

Наполи намерен подписать новоиспеченного обладателя Лиги чемпионов

Ли Кан-Ин может перейти в состав итальянского топ-клуба.
Сегодня, 17:21       Автор: Василий Медвидь
Ли Кан-Ин / Getty Images
Ли Кан-Ин / Getty Images

Итальянский Наполи хочет усилить линию полузащиты.

Как сообщает Corriere Dello Sport, "партенопейцы" намерены подписать полузащитника ПСЖ Ли Кан-Ина. Сумма трансфера может составить 40 млн евро.

Южнокореец готов сменить клубную прописку, поскольку не закрепился в основе парижан и не получает достаточно игровой практики.

Детали потенциального личного предложения для игрока неизвестны.

В сезоне-2024/25 Ли провел 45 матчей, где забил 6 мячей и отдал 6 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи удержал Конте благодаря увеличению зарплаты.

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