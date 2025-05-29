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Футбол

Наполи предложил Конте увеличение зарплаты, чтобы удержать его на посту тренера

Неаполитанский клуб ищет способы сохранить наставника-чемпиона.
29 мая, 14:48       Автор: Игорь Мищук
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Наполи не оставляет попыток сохранить на посту главного тренера Антонио Конте, который привел команду к чемпионству в этом сезоне.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, чтобы удержать 55-летнего итальянского специалиста, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис предложил ему увеличение заработной платы.

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Кроме того, глава партенопейцев пообещал тренеру серьезное усиление состава. Неаполитанцы готовы подписать именитых игроков, включая полузащитника Кевина Де Брюйне, у которого истекает контракт с Манчестер Сити.

Напомним, что в последнее время появилась информация, что Конте может покинуть Наполи, несмотря на завоевание скудетто.

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брюйне находится в шаге от перехода в Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи чемпионат Италии Антонио Конте Серия А

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