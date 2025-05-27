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Футбол

Де Брюйне в шаге от перехода в новый клуб

Наполи также хочет побыстрее закрыть сделку.
Вчера, 19:28       Автор: Андрей Безуглый
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Бельгийский хавбек Кевин де Брюйне в ближайшие дни станет игроком Наполи, утверждает Маттео Моретто.

По информации журналиста, в Неаполь прибыли юристы, представляющие Кевина, чтобы оценить предлагаемый контракт.

Если никак проблем не возникнет, то де Брюйне может подписать контракт с Наполи в ближайшие два-три дня.

Итальянский клуб также надеется как можно быстрее закрыть сделку, чтобы начать работу на трансферном рынке.

Также ранее стало известно, что другой итальянский клуб будет вынужден искать тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Кевин Де Брюйне

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