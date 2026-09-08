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Футбол

Основной полузащитник Наполи успешно перенес операцию на сердце

Скотт Мактоминей сможет вернуться к тренировкам через две недели.
Вчера, 22:48       Автор: Игорь Мищук
Скотт Мактоминей / Getty Images
Скотт Мактоминей / Getty Images

Полузащитник Наполи Скотт Мактоминей был успешно прооперирован после обнаружения в игрока проблем с сердцем.

29-летнему футболисту потребовалось вмешательство врачей после того, как у него была выявлена легкая доброкачественная аритмия.

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Как сообщает официальный сайт неаполитанского клуба, игроку была успешно проведена операция методом катетерной абляции в манчестерской клинике Spire Manchester.

Ожидается, что шотландскому хавбеку потребуется две недели на восстановление, после чего он сможет вернуться к тренировкам.

В прошлом сезоне Мактоминей провел в составе Наполи 44 матча во всех турнирах, отличившись 14 голами и четырьмя результативными передачами. В нынешней кампании полузащитник сыграл два поединка.

Ранее сообщалось, что Наполи продлил контракт со своим капитаном.

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