Основной полузащитник Наполи успешно перенес операцию на сердце
Полузащитник Наполи Скотт Мактоминей был успешно прооперирован после обнаружения в игрока проблем с сердцем.
29-летнему футболисту потребовалось вмешательство врачей после того, как у него была выявлена легкая доброкачественная аритмия.
Читай также: У звезды Наполи обнаружили проблемы с сердцем
Как сообщает официальный сайт неаполитанского клуба, игроку была успешно проведена операция методом катетерной абляции в манчестерской клинике Spire Manchester.
Ожидается, что шотландскому хавбеку потребуется две недели на восстановление, после чего он сможет вернуться к тренировкам.
В прошлом сезоне Мактоминей провел в составе Наполи 44 матча во всех турнирах, отличившись 14 голами и четырьмя результативными передачами. В нынешней кампании полузащитник сыграл два поединка.
Ранее сообщалось, что Наполи продлил контракт со своим капитаном.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!