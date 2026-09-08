"Последний танец воинов": Фьюри заинтриговал постером третьего боя с Усиком

Британец внезапно заявил о подготовке к организации трилогии с украинцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри неожиданно решил анонсировать свою трилогию с экс-абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Ранее украинец отреагировал на призывы устроить третий бой, заявив британцу, что "идет за ним", на что тот ответил одобрением.

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А после британский боксер у себя в Instagram опубликовал постер третьего поединка.

"Трилогия уже в разработке. Это земля настоящих мужчин, время вернуть ее. Последний танец воинов современного мира. Скоро", - написал Тайсон.

Ранее Фьюри предложил Усику провести в ноябре третий бой после того, как возникли трудности с организацией его поединка против Энтони Джошуа.

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