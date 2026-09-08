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Кривбасс становится первым участником 1/8 финала Кубка Украины

Криворожский коллектив успешно преодолел стартовый барьер национального кубкового турнира.
Сегодня, 15:03       Автор: Сергей Носенко
Кривбасс - Олимпия / facebook
Кривбасс - Олимпия / facebook

Криворожский Кривбасс первым гарантировал себе участие в стадии одной восьмой финала текущего розыгрыша Кубка Украины по футболу. В рамках матча 1/16 финала представитель элитного дивизиона встречался с аматорским коллективом Олимпия и подтвердил статус фаворита, одержав победу со счетом 2:0.

Исход кубкового противостояния предрешили результативные действия легионеров криворожской команды. Счет на табло изменился на тридцатой минуте после точного удара Яксона Риваса. А окончательную точку в поединке уже в компенсированное арбитром время поставил Жуан Машаду, отличившись на девяносто второй минуте.

Согласно обновленному формату соревнований, триумфатор дуэли определяется по итогам всего одного поединка. Если же основное время матча завершается мирным исходом, команды не играют привычные дополнительные экстра-таймы, а сразу переходят к выявлению сильнейшего в серии послематчевых пенальти.

Олимпия — Кривбасс — 0:2

Голы: Ривас (30), Машаду (90+2).

Напомним, новый тренер сборной Украины оригинально обратился к фанатам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Украины по футболу ФК Кривбасс

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