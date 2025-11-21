Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины-2025/26: известна дата

Она пройдет 28 ноября в Доме футбола в Киеве.

Пресс-служба УАФ объявила дату жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины-2025/26, она состоится на следующей неделе - 28 ноября.

Начало жеребьевки, которая традиционно пройдет в Доме футбола, назначено на 13:00.

Прямая трансляция жеребьевки будет проведена на официальном канале УАФ на YouTube.



Напомним, в четвертьфинал вышли Буковина, Локомотив, Чернигов, Ингулец, ЛНЗ, Феникс-Мариуполь, Металлист 1925 и киевское Динамо, которое на предыдущей стадии выбило действующего победителя турнира - донецкий Шахтер.

Расписание и результаты матчей Кубка Украины доступны на ISPORT. Финал турнира запланирован на 20 мая 2026 года.

