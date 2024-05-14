Ворскла - Шахтер: прогноз на финал Кубка Украины 15.05.2024

Узнай на ISPORT, кто может победить в решающем поединке национального Кубка.

В среду, 15 мая, в рамках финального матча Кубка Украины сезона-2023/24 сойдутся Ворскла и Шахтер.

На своем пути полтавчане прошли Металлист 1925 (3:0), Оболонь (3:0) и Полесье (1:0). "Горняки" в свою очередь одолели Верес (3:0), Викторию (3:0) и Черноморец (4:1).

Финал Кубка Украины пройдет в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Коэффициент и ставки на финал Кубка Украины Ворскла - Шахтер

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния, еще и безапелляционным, считается команда Марино Пушича. А вот в повторение результата розыгрыша 2009 года, когда "зелено-белые" победили 1:0, они не верят.

Прогноз букмекеров на матч Ворскла - Шахтер:

Победа Ворсклы - 13.50

Ничья - 6.00

Победа Шахтера- 1.31

Букмекеры также считают, что в матче будет забито как минимум два гола. На исход "Тотал больше 2,5" дается коэффициент 1.56. При этом можно поставить на то, что Шахтер победит с форой "-1,5", за 1.78.

Ворскла - Шахтер / Источник: ФК Шахтер Донецк

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Статистика противостояния Ворсклы и Шахтера

За все время Ворскла и Шахтер встречались 66 раз: 57 матчей в рамках чемпионата Украины и 9 матчей в рамках Кубка Украины. С огромным отрывом "оранжево-черные" лидируют в противостоянии.

Ворскла - Шахтер

7 Победы 47

12 Ничьи 12

31 Голы 134

0,62 Голов в среднем за матч 2,03

Последний раз команды встречались не так давно: 14 апреля в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги Шахтер с минимальным счетом обыграл Ворсклу, благодаря голу Даниила Сикана.

Ворскла - Шахтер 0:1

Гол: Сикан, 22

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 6 - 10

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 2 - 5

Фолы: 9 - 11

Атаки: 89 - 93

Ворскла: Исенко - Крупский, Хрипчук, Пердута, Наджееб (Ковталюк, 68) - Павлюк, Сиссоко - Кане, Челядин (Амилькар, 82), Мякушко (Нестеренко, 52) - Степанюк.

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови - Бондаренко (Назарина, 74), Крыськив - Зубков, Судаков (Степаненко, 88), Кевин (Гомес, 60) - Сикан (Траоре, 73).

Предупреждение: Крупский, 73.

Удаление: Зубков, 56 (прямая красная).

У команд совершенно противоположные серии. Ворскла проиграла последние пять матчей, а Шахтер выиграл 14 из последних 15 матчей, еще один раз сыграв вничью.

"Горняки" в прошлом туре обеспечили себе досрочное чемпионство, обыграв Динамо со счетом 1:0.

"Зелено-белые" в свою очередь уступили в драматичном поединке Минаю (2:3). Команда Сергея Долганского занимает 11-е место, оторвавшись от зоны переходных игр на четыре очка за два тура до финиша.

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