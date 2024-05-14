Ворскла - Шахтер: прогноз на финал Кубка Украины 15.05.2024
В среду, 15 мая, в рамках финального матча Кубка Украины сезона-2023/24 сойдутся Ворскла и Шахтер.
На своем пути полтавчане прошли Металлист 1925 (3:0), Оболонь (3:0) и Полесье (1:0). "Горняки" в свою очередь одолели Верес (3:0), Викторию (3:0) и Черноморец (4:1).
Финал Кубка Украины пройдет в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.
Коэффициент и ставки на финал Кубка Украины Ворскла - Шахтер
По мнению букмекеров, фаворитом противостояния, еще и безапелляционным, считается команда Марино Пушича. А вот в повторение результата розыгрыша 2009 года, когда "зелено-белые" победили 1:0, они не верят.
Прогноз букмекеров на матч Ворскла - Шахтер:
- Победа Ворсклы - 13.50
- Ничья - 6.00
- Победа Шахтера- 1.31
Букмекеры также считают, что в матче будет забито как минимум два гола. На исход "Тотал больше 2,5" дается коэффициент 1.56. При этом можно поставить на то, что Шахтер победит с форой "-1,5", за 1.78.
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Статистика противостояния Ворсклы и Шахтера
За все время Ворскла и Шахтер встречались 66 раз: 57 матчей в рамках чемпионата Украины и 9 матчей в рамках Кубка Украины. С огромным отрывом "оранжево-черные" лидируют в противостоянии.
Ворскла - Шахтер
7 Победы 47
12 Ничьи 12
31 Голы 134
0,62 Голов в среднем за матч 2,03
Последний раз команды встречались не так давно: 14 апреля в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги Шахтер с минимальным счетом обыграл Ворсклу, благодаря голу Даниила Сикана.
Ворскла - Шахтер 0:1
Гол: Сикан, 22
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 6 - 10
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 2 - 5
Фолы: 9 - 11
Атаки: 89 - 93
Ворскла: Исенко - Крупский, Хрипчук, Пердута, Наджееб (Ковталюк, 68) - Павлюк, Сиссоко - Кане, Челядин (Амилькар, 82), Мякушко (Нестеренко, 52) - Степанюк.
Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови - Бондаренко (Назарина, 74), Крыськив - Зубков, Судаков (Степаненко, 88), Кевин (Гомес, 60) - Сикан (Траоре, 73).
Предупреждение: Крупский, 73.
Удаление: Зубков, 56 (прямая красная).
У команд совершенно противоположные серии. Ворскла проиграла последние пять матчей, а Шахтер выиграл 14 из последних 15 матчей, еще один раз сыграв вничью.
"Горняки" в прошлом туре обеспечили себе досрочное чемпионство, обыграв Динамо со счетом 1:0.
"Зелено-белые" в свою очередь уступили в драматичном поединке Минаю (2:3). Команда Сергея Долганского занимает 11-е место, оторвавшись от зоны переходных игр на четыре очка за два тура до финиша.
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