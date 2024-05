На благо Шахтера: победа Реала в финале Лиги чемпионов отправит "горняков" сразу в основную часть турнира

Предстоящий финал Лиги чемпионов между мадридским Реалом и дортмундской Боруссией напрямую повлияет на судьбу донецкого Шахтера в главном еврокубке следующего сезона.

За счет победы над Динамо (1:0) "горняки" досрочно стали чемпионами Украины сезона-2023/24 и забронировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Однако если Реал победит Боруссию в финале, то это позволит украинскому клубу занять место сразу в основной части турнира.

