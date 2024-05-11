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На благо Шахтера: победа Реала в финале Лиги чемпионов отправит "горняков" сразу в основную часть турнира

У украинских фанатов появился еще один повод поддерживать команду Андрея Лунина.
Вчера, 22:47
Георгий Судаков и Лука Модрич / Getty Images
Георгий Судаков и Лука Модрич / Getty Images

Предстоящий финал Лиги чемпионов между мадридским Реалом и дортмундской Боруссией напрямую повлияет на судьбу донецкого Шахтера в главном еврокубке следующего сезона.

За счет победы над Динамо (1:0) "горняки" досрочно стали чемпионами Украины сезона-2023/24 и забронировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Однако если Реал победит Боруссию в финале, то это позволит украинскому клубу занять место сразу в основной части турнира.

При этом для "шмелей" будущий финальный поединок станет последней возможностью попасть в Лигу чемпионов нового формата, так как после поражения от Майнца (0:3) команда Эдина Терзича потеряла все шансы обойти РБ Лейпциг и занять четвертое место Бундеслиги.

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Стоит также отметить, что если бы Боруссия финишировала в чемпионате Германии четвертой и выиграла бы финал, то и в таком случае "оранжево-черные" получили бы место в основной части еврокубка.

Напомним, что для донецкого Шахтера данное чемпионство стало уже пятнадцатым в истории клуба. Теперь "горняки" лишь на один титул уступают рекордсмену в лице Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Шахтер Донецк

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