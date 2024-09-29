Осасуна - Барселона 4:2: обзор матча и результат игры 28.09.2024

В Памплоне завершился матч восьмого тура испанской Ла Лиги между Осасуной и Барселоной.

Уже по ходу первого тайма фанаты каталонского клуба могли начать предсказывать провал своей любимой команды.

Хозяева поля не только доминировали в плане создания моментов, но и в плане их реализации. К середине тайма Осасуна владела преимуществом в два гола после результативных ударов Анте Будимира и Брайана Сарагосы.

На первых минутах второго тайма гости отыграли один гол усилиями Пау Виктора. Но на этом рывок "сине-гранатовых" завершился.

Вскоре Будимир оформил дубль, реализовав пенальти, а Абель Бретонес довел счет до разгромного. Спустя несколько минут после этого Ламин Ямаль сократил отставание в счете, но это был максимум команды Ханси Флика в этот день.

Таким образом Барселона после семи побед подряд потерпела первое поражение в чемпионате Испании, которое, впрочем, не мешает ей единолично лидировать в таблице Ла Лиги. Осасуна же теперь идет шестой, заработав после восьми туров 14 баллов.

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Статистика матчу Осасуна - Барселона восьмого туру Ла Ліги

Осасуна - Барселона 4:2

Голи: Будімір, 18, 72 (пен), Сарагоса, 28, Бретонес, 85 - Віктор, 53, Ямаль, 89.

Очікувані голи (xG): 2.81 - 1.93

Володіння м'ячем: 24% - 76%

Удари: 14 - 11

Удари в площину: 6 - 5

Фоли: 12 - 4

Осасуна: Еррера — Аресо (Еррандо, 85), Катена, Бойомо, Хуан Крус (Відаль, 84) — Ібаньєс, Торро, Орос — Гарсія (Бретонес, 77), Будімір, Сарагоса

Барселона: Пенья — Кунде, Домінгес, Кубарсі, Мартін (Бальде, 70) — Торре (Діас, 59), Гарсія, Педрі — Торре (Діас, 59), Левандовські (Касадо, 70), Віктор (Ямаль, 59)

Попередження: Ібаньєс, Сарагоса — Домінгес, Педрі.

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