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Болонья - Аталанта 1:1: обзор матча и результат игры 28.09.2024

Аталанта, играя в большинстве практически весь второй тайм, спаслась на последней минуте основного времени.
Вчера, 23:50
Болонья - Аталанта / Getty Images
Болонья - Аталанта / Getty Images

В субботу, 28 сентября, на Стадио Ренато Далл`Ара прошел матч шестого тура итальянской Серии А между Болоньей и Аталантой.

Если в первом тайме игра была более-менее равная, но без голов, то во втором все кардинальным образом поменялось.

Во многом это произошло из-за удаления Джона Лукуми на 52-й минуте. Но еще до этого момента на первой же минуте второй половины игры "россоблу" вышли вперед за счет гола Сантьяго Кастро.

Затем произошло вышеупомянутое удаление Лукуми, которого обокрал Шарль де Кетеларе. Причем сначала судья указал на 11-метровую отметку и показал защитнику желтую карточку.

Но после совещания с VAR он изменил свое решение: назначил штрафной удар и удалил игрока.

И несмотря на то, что у команды Джан Пьеро Гасперини был практически весь второй тайм, чтобы не только спастись от поражения, но и вырвать победу, она сравняла счет только на 90-й минуте усилиями Лазара Самарджича.

В итоге бывший и будущий соперники Шахтера сыграли вничью 1:1. Напомним, что Аталанта сыграет с Шахтером в Лиге чемпионов 2 октября.

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Статистика матча Болонья - Аталанта шестого тура Серии А

Болонья - Аталанта 1:1
Голы: Кастро, 46 - Самарджич, 90.

Ожидаемые голы (xG): 0.32 - 1.50
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 5 - 22
Удары в створ: 1 - 6
Фолы: 16 - 12

Болонья: Скорупски - Пош, Бейкема, Лукуми, Ликояннис - Эбишер (Эрлич, 68), Фройлер, Фаббиан (Урбански, 46) - Орсолини (Казале, 54), Кастро (Даллинга, 68), Ндое (Хольм, 84).

Аталанта: Карнесекки - Коссуну (Ретеги, 63), Джимсити, Колашинац (Дзаньоло, 79) - Белланова (Куадрадо, 63), Эдерсон, де Рон, Руджери (Пашалич, 79) - Брешианини (Самарджич, 45), Лукман, де Кетеларе.

Предупреждения: Фройлер, Фаббиан, Скорупски - Белланова, Коссуну, Эдерсон.

Удаление: Лукуми, 52 (Аталанта, прямая красная карточка).

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