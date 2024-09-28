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Бавария - Байер 1:1: обзор матча и результат игры 28.09.2024

"Фармацевты" заставили соперника впервые в сезоне потерять очки.
Сегодня, 21:29
Джонатан Та и Харри Кейн / Getty Images
Джонатан Та и Харри Кейн / Getty Images

В субботу, 28 сентября, в Мюнхене на Альянц Арене состоялся центральный поединок пятого тура немецкой Бундеслиги, в котором сошлись главные претенденты на чемпионский титул, Бавария и Байер.

Возможно, у большинства болельщиков данное противостояние вызвало разочарование из-за завышенных ожиданий. И их вполне можно понять.

Действующий чемпион на протяжении всего матча отбивался, лишь изредка выбегая в атаку. "Ротен" в свою очередь пытались пробиться через плотную оборону "фармацевтов".

От того еще больше было удивление, когда в середине первого тайма Байер открыл счет: Гранит Джака после углового сбросил мяч на Роберта Андриха, который ударом в касание из-за пределов штрафной поразил дальний нижний угол ворот Мануэля Нойера.

Источник: Getty Images

К счастью фанатов Баварии, их любимая команда достаточно быстро отыгралась. Причем как и в случае с голом Андриха, результативный удар был нанесен издали. Это Александар Павлович решился на дальний "выстрел", с которым Лукаш Градецки не справился.

Во втором тайме сценарий игры никак не поменялся (с поправкой лишь на то, что хозяева поля чаще били по воротам). Команда Венсана Компани продолжала штурмовать штрафную соперника, который мало что ей позволял.

В то же самое время подопечные Хаби Алонсо практически не атаковали, словно они были согласны на ничью. К тому же, серьезным ударом для мюнхенцев может стать травма Харри Кейна, который не смог доиграть матч.

Источник: Getty Images

В итоге Бавария хоть и владела преимуществом по всем показателям, в главном она не смогла выиграть - поединок завершился вничью 1:1, что сыграло на руку... РБ Лейпциг, ведь теперь "быки" отстают от Баварии всего на два очка.

Интересно, что Байер даже при таком результате поднялся в таблице, обогнав Боруссию Д за счет дополнительных показателей - леверкузенский клуб идет третьим с десятью очками.

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Статистика матча Бавария - Байер пятого тура Бундеслиги

Бавария - Байер 1:1
Голы: Павлович, 39 - Андрих, 31.

Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 0.14
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 19 - 3
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 12 - 17

Бавария: Нойер - Геррейро (Лаймер, 78), Упамекано, Ким, Дэвис - Киммих, Павлович, Мусиала - Олисе (Сане, 78), Кейн (Мюллер, 86), Гнабри (Коман, 65).

Байер: Градецки - Тапсоба, Та, Инкапье - Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо (Белосян, 90+1) - Терье, Бонифейс (Телла, 78), Вирц (Паласиос, 90+1).

Предупреждения: Упамекано - Андрих, Вирц, Гримальдо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Бавария Мюнхен Байер Леверкузен

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