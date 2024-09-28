Челси - Брайтон 4:2: обзор матча и результат игры 28.09.2024

Михаил Мудрик поучаствовал в волевой победе своей команды, выйдя на последние 20 минут матча.

В субботу, 28 сентября, в Лондоне на Стэмфорд Бридж прошел матч шестого тура АПЛ, в котором сошлись Челси и Брайтон.

Вингер "синих" Михаил Мудрик остался на скамейке запасных, но и без него команда Энцо Марески справилась со своей задачей.

Хотя сначала именно хозяевам поля пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот. На 7-й минуте Роберт Санчес допустил ошибку при выходе из ворот, чем воспользовался Жоржиньо Рюттер, нанеся точный удар головой.

Вскоре Челси сравнял счет, но гол Коула Палмера был отменен из-за офсайда. Радость гостей была краткосрочной. Спустя буквально полторы минуты англичанин считался уже полноправным автором гола.

И после этого Коула было не остановить. Спустя семь минут он реализовал пенальти за фол на Джейдоне Санчо, чей гол немногим ранее также отменили из-за офсайда.

Еще спустя три минуты Палмер оформил хет-трик, красиво исполнив штрафной удар, отправив мяч в правую "девятку" ворот Барта Вербрюггена. А на 41-й минуте он стал рекордсменом АПЛ, забив свой четвертый гол еще до перерыва.

Источник: Getty Images

Забавно, но во втором тайме команды больше не забивали. Нет, был еще гол Марка Кукурельи, но и это взятие ворот было отменено (тоже положение вне игры).

Вообще стоит задать вопросы главному тренеру "чаек" Фабиану Хюрцелеру насчет тактики, потому что по ходу первой половины игры футболисты Челси из раза в раз пользовались высокой линией обороны соперника, выбегая на "свидание" с вратарем.

На 70-й минуте на поле появился Михаил Мудрик, но за то время, что у него было, украинец ничем не запомнился.

Челси с самой результативной (теперь) атакой лиги завоевал победу со счетом 4:2 и поднялся на третье место таблицы, имея 13 очков.

А вот Брайтон потерпел первое поражение в чемпионате. Как итог: восьмое место и девять баллов.

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Статистика матча Челси - Брайтон шестого тура АПЛ

Челси - Брайтон 4:2

Голы: Палмер, 21, 28 (пен.), 31, 41 - Рюттер, 7, Балеба, 34.

Ожидаемые голы (xG): 3.31 - 1.14

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 14 - 15

Удары в створ: 5 - 5

Фолы: 11 - 9

Челси: Санчес - Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья (Вейга, 70) - Кайседо, Фернандес (Лавия, 79), Мадуэке (Нету, 63), Палмер, Санчо (Мудрик, 70) - Джексон (Нкунку, 79).

Брайтон: Вербрюгген - Кадиоглу (Энсисо, 71), Вебстер (Игор, 57), Данк, Эступиньян - Хиншелвуд, Виффер (Аяри, 57), Балеба - Рюттер (Минте, 71), Уэлбек (Фергюсон, 81), Митома.

Предупреждения: Фернандес, Кукурелья, Фофана - Данк, Эступиньян.

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