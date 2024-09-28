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"Колд" Палмер - автор первого в истории "покера" в первом тайме матча АПЛ

Оборона Брайтона не смогла сдержать лидера Челси.
Сегодня, 18:00
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

В матче шестого тура Английской Премьер-лиги сошлись Челси и Брайтон.

Уже по итогам первого тайма болельщики стали свидетелями сразу шести голов. Причем четыре из них оказались на счету звезды "синих" Коула Палмера.

Хавбек Челси оформил "покер", который позволил ему стать рекордсменом чемпионата, ведь он оказался первым игроком в истории АПЛ, который забил четыре гола до перерыва, сообщает Opta.

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Примечательно, что до этого поединка 22-летний англичанин отметился всего двумя голами в семи матчах нынешнего сезона.

Напомним, что одноклубник Коула Палмера отличился красивым поступком, вспомнив о потребностях жителей родного города.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Коул Палмер

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