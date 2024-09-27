Тренер Челси: Мудрик хорошо сыграл в Кубке, но у меня не могут играть 7-8 футболистов в атаке

Тренер лондонского Челси Энцо Мареска высказался о кадровой ситуации в клубе.

Итальянец похвалил игру Михаила Мудрика и Педро Нету на неделе в Кубке Лиги против Бэрроу, но отметил, что не все игроки группы атаки могут выходить в старте.

«Много ли игроков стучатся в мою дверь с просьбой играть в основе? Пока нет. Для меня хорошо иметь некоторые сомнения. У них все хорошо, у них все хорошо, когда мы даем им шанс.

Одной из проблем является выбор между Джексоном и Нкунку, но не только это является трудным вопросом. Педро Нету и Михаил Мудрик неплохо себя проявили в последнем поединке против Бэрроу.

Бадьяшиль, Дисаси, Вейга и Казадеи. Все очень хорошо себя показали. Важно, что когда у перечисленных мной игроков есть время на поле, даже если это 5-10 минут, то они показывают себя на максимум.

Я буду честным со своими игроками. Я буду честными с ними всеми. Я с первого дня говорил своим подопечным, что мы не можем выпускать на поле одновременно семь или восемь атакующих футболистов, потому что нам не будет хватать баланса в защите», - заявил Мареска.

Напомним, что ранее сообщалось о желании Мудрика покинуть Челси.

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