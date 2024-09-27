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Мудрик принял решение относительно своего будущего - источник

Украинец хочет уйти из Челси.
Сегодня, 13:40
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик решил сменить клубную прописку.

Как сообщает Football Insider, футболист хочет воспользоваться возможностью покинуть «синих» уже зимой следующего года.

Отмечается, что одной из причин является подписание Джейдона Санчо, которое привело к серьезному ограничению игрового времени украинца.

Источник добавляет, что "синие" не против отпустить Михаила в январе. Детали возможного ухода пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик может воссоединиться с экс-тренером Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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