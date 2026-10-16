Болельщики Хайдука скандировали про Освенцим и Гитлера: полиция Хорватии начала расследование

Полиция Хорватии расследует антисемитские выкрики болельщиков Хайдука из Сплита перед матчем Лиги конференций против Аякса.

В интернете появилось видео, на котором фанаты хорватского клуба скандируют лозунги об Освенциме и в поддержку Гитлера. Перед матчем многочисленная колонна болельщиков направлялась к стадиону во главе с желтым автомобилем, на крыше которого находился гроб с надписью "Аякс".

Амстердамский клуб исторически связан с еврейской общиной.

Инцидент осудили правительство Хорватии и омбудсмен страны Тена Шимонович Айнвальтер, назвавшая произошедшее проявлением ненависти и нетерпимости. По информации полиции, личности еще нескольких причастных установлены, их разыскивают.

После матча Хайдук опубликовал заявление с извинениями перед болельщиками, организаторами турнира, руководством и игроками Аякса. При этом клуб прямо не упомянул антисемитские выкрики.

"Мы также приносим извинения организатору соревнований, а также руководству и игрокам Аякса, которые стали свидетелями сцен, которыми мы не хотим, чтобы Европа нас запомнила", — говорится в заявлении клуба.

Сам матч завершился победой Хайдука со счетом 2:1.

В 2015 году на поле перед матчем сборных Хорватии и Италии была обнаружена нарисованная свастика, а ранее поведение болельщиков хорватской команды также становилось причиной дисциплинарных наказаний.

Напомним, в Уругвае судья показал футболистам карточки с "телефона".

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