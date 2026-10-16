Шахтер обошел европейских грандов по необычному показателю

Донецкий Шахтер вошел в десятку клубов с наибольшим количеством побед после отставания в счете в истории Лиги чемпионов. Это стало возможным благодаря успеху в матче против греческого АЕК.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды, хотя по ходу игры подопечные Арды Турана уступали сопернику. Эта победа стала для горняков 11-й в истории турнира в современном формате, начиная с 1992 года, одержанной после пропущенного гола.

По данным статистической платформы Squawka, Шахтер делит десятое место рейтинга с Челси и Галатасараем — у всех трех клубов по 11 таких побед.

Лидером списка является мадридский Реал, который одержал 38 побед после отставания в счете. Второе место занимает Барселона с 34 камбэками, а тройку лидеров замыкает Манчестер Сити — 27 побед.

Напомним, Интер потерял Павара перед матчем с Шахтером.

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