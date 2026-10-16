iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер обошел европейских грандов по необычному показателю

Команда Арды Турана одержала 11-ю победу после отставания в счете.
Сегодня, 20:31       Автор: Сергей Носенко
ФК Шахтер / Getty Images
ФК Шахтер / Getty Images

Донецкий Шахтер вошел в десятку клубов с наибольшим количеством побед после отставания в счете в истории Лиги чемпионов. Это стало возможным благодаря успеху в матче против греческого АЕК.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды, хотя по ходу игры подопечные Арды Турана уступали сопернику. Эта победа стала для горняков 11-й в истории турнира в современном формате, начиная с 1992 года, одержанной после пропущенного гола.

По данным статистической платформы Squawka, Шахтер делит десятое место рейтинга с Челси и Галатасараем — у всех трех клубов по 11 таких побед.

Лидером списка является мадридский Реал, который одержал 38 побед после отставания в счете. Второе место занимает Барселона с 34 камбэками, а тройку лидеров замыкает Манчестер Сити — 27 побед.

Напомним, Интер потерял Павара перед матчем с Шахтером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахте Донецк

Статьи по теме

АЗ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций АЗ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
SofaScore выделил лучшего игрока Шахтера в матче Лиги конференций SofaScore выделил лучшего игрока Шахтера в матче Лиги конференций
Каштру: Шахтер будет играть против Ромы, а не Фонсеки Каштру: Шахтер будет играть против Ромы, а не Фонсеки
Реал потребовал отставки Тебаса Реал потребовал отставки Тебаса

Видео

Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: стартовые матчи туров европейских лиг
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа21:04
Реал потребовал отставки Тебаса
Лига Чемпионов20:31
Шахтер обошел европейских грандов по необычному показателю
Европа19:49
Субименди может вернуться в состав Арсенала
Бокс19:21
"Лучше бокса только бокс": Беринчик рассказал о бое с Ханаковым
Европа18:46
Болельщики Хайдука скандировали про Освенцим и Гитлера: полиция Хорватии начала расследование
Лига Чемпионов18:08
Интер потерял Павара перед матчем с Шахтером
Другие страны17:31
В Уругвае судья показал футболистам карточки с "телефона"
Европа и мир17:03
Сокол разгромил чемпиона Испании со счетом 7:0 на старте Континентального кубка
Бокс16:28
"Удары головой и по затылку": команду Дюбуа обвинили в нарушениях
Европа15:40
Реал продлит контракт с одной из своих звезд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK