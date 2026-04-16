АЗ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между нидерландской и украинской командами.

В четверг, 16 апреля, Шахтер проведет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций на выезде против нидерландского АЗ Алкмаара.

Напомним, что первый матч завершился разгромной победой украинской команды со счетом 3:0, голами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).

В предстоящей встрече главным арбитром будет немец Свен Яблонски, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени на арене AFAS Stadion в Алкмаре.

Текстовая онлайн-трансляция матча АЗ – Шахтер Донецк будет доступна в этой новости.

Смотреть игру онлайн можно будет с 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что официальным транслятором матча на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO.

Добавим, что победитель пары АЗ – Шахтер в полуфинале Лиги конференций сыграет против победителя пары Кристал Пэлас – Фиорентина.

