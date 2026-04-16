АЗ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
В четверг, 16 апреля, Шахтер проведет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций на выезде против нидерландского АЗ Алкмаара.
Напомним, что первый матч завершился разгромной победой украинской команды со счетом 3:0, голами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).
В предстоящей встрече главным арбитром будет немец Свен Яблонски, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени на арене AFAS Stadion в Алкмаре.
Отметим, что официальным транслятором матча на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO.
Добавим, что победитель пары АЗ – Шахтер в полуфинале Лиги конференций сыграет против победителя пары Кристал Пэлас – Фиорентина.
