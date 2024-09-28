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Одноклубник Мудрика отличился благотворительным поступком по отношению к жителям родного городка

Николас Джексон прислал грузовики с продовольствием в Сенегал.
Сегодня, 15:59

Нападающий Челси Николас Джексон продемонстрировал, что не забывает о своих корнях.

Как сообщает The Sun, футболист отправил несколько грузовиков с продовольствием в городок Зигинчор в Сенегале, где он вырос и в Банджул в Гамбии, где родился и имеет родственников.

Среди продуктов, которые приехали для жителей этих населенных пунктов были лук, сахар, картофель, рис, а также Джексон позаботился о детях, которые там проживают, приобретя для них ручки и книги.

Отметим, что описанное выше событие произошло еще летом этого года, но широкая общественность узнала о нем только сейчас.

Источник в стане лондонцев высказался для английской газеты об отношении Николаса к родному краю: "Нико чувствует очень сильную связь со своими корнями и хочет сделать как можно больше, чтобы поддержать людей в местах, где он родился и вырос."

Напомним, ранее сообщалось. что Джексон отпраздновал свой гол в стиле олимпийца, который стал мемом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Николас Джексон

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