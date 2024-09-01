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Форвард Челси отпраздновал гол в стиле олимпийца, который стал героем мемов

Николас Джексон вдохновился турецким стрелком.
Сегодня, 17:13
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

В рамках третьего тура АПЛ Челси на своем поле встречается с Кристал Пэлас.

За «синих» забил Николас Джексон и отпраздновал гол в необычном стиле. Сенегальский форвард вдохновился турецким стрелком Юсуфом Дикечем, который стал героем мемов.

Николас повторил позу Юсуфа, которая сделала его знаменитым после соревнований на Олимпиаде в Париже по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в миксте, где Дикеч завоевал серебро вместе с напарницей Шеввалой Илайдой Тархан.

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51-летний олимпиец отреагировал на празднование нападающего в своем Twitter-аккаунте. 

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 1:1, за Кристал Пэлас забил Эберечи Эзе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Юсуф Дикеч Николас Джексон

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