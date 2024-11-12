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Челси ведет переговоры об очередном 100-миллионном трансфере

Лондонцы хотят купить Томаша Араужу.
Сегодня, 19:30
Томаш Араужу / Getty Images
Томаш Араужу / Getty Images

Челси ведет переговоры с Бенфикой об очередном трансфере, утверждает Metro.

Лондонцы уже некоторое время следят за 22-летним центральным защитником Томашем Араужу.

Также Араужу интересен Кристал Пэлас и Ньюкаслу, однако для этих клубов трансфер может оказаться неосуществимым. Как, вероятно, и для Челси.

Дело в том, что отступные защитника составляют 100 млн евро, и пока неизвестно, готова ли Бенфика отпустить его за меньшуюю сумму. 

Несмотря на то, что Челси уже ведет с португальцами переговоры, трансфер в блиажйшее время, скорее, исключен.

Ранее также сообщалось, что легенда Челси намерен вернуться к тренерской работе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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