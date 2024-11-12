Легенда Челси может вернуться к тренерской работе

Легенда и бывший тренер Челси Фрэнк Лэмпард хочет вернуться к тренерской работе, пишет Sky Sports.

Напомним, что английский специалист уже год находится без работы после того, как был уволен из лондонского клуба.

Сообщается, что Лэмпард связался с Ковентри касательно работы. Клуб совсем недавно остался без главного тренера и выбирает кандидатов.

"Мы получили огромное количество резюме от высококлассных специалистов, одним из которых является Фрэнк. Однако, очевидно, что мы находимся в международном перерыве.

Мы будем оценивать все, а затем определим, кто войдет в шорт-лист, и тогда проведем собеседование", - заявил президент клуба в интервью.

Ранее также сообщалось, что хавбек сборной Хорватии отказал Реалу.

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