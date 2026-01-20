Легенда Челси может вернутся в АПЛ

Главный тренер Ковентри Сити Фрэнк Лэмпард может получить ещё один ашнс в АПЛ, пишет talkSPORT.

По информации изда6ия, англичанин является фаворитом на назначение в Кристал Пэлас.

Напомним, что Оливер Гласнер точно покинет клуб летом. Руководство "орлов" уже ищет нового тренера, и Лэмпард считается фаворитом.

Однако сейчас англичанин идёт к тому, чтобы вывести Ковентри в АПЛ. На текущий момент "небесно-голубые" уверенно лидируют в Чемпионшипе.

Если Лэмпард решит остаться в Ковентри, то у Кристал Пэлас есть ещё два вероятных кандидата и оба из Испании. Речь идёт о Пепе Бордаласе и Иньиго Пересе.

Ранее также сообщалось, что Хаби Алонсо решил взять отпуск до лета.

