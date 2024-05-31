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Легенда Челси - главный кандидат на пост тренера в клуб, вылетевший из АПЛ

Лэмпард может заменить Компани в Бернли.
Сегодня, 10:51
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Бывший тренер Челси Фрэнк Лэмпард рассматривается как один из кандидатов на должность главного тренера Бернли.

По данным журналиста The Athletic Энди Джонса, 45-летний тренер остается без работы с мая 2023 года, когда он временно возглавлял лондонский клуб.

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Бернли, вылетевший в Чемпионшип в прошлом сезоне, остался без Венсана Компани, который недавно подписал контракт с Баварией.

Отметим, в данный момент временно исполняет обязанности главного тренера член тренерского штаба бельгийца Крейг Беллами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бернли Фрэнк Лэмпард

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