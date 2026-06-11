Бернли отсудил у команды Миколенко 40 млн фунтов

Бернли выиграл судебный спор против Эвертона и получит около 40 млн фунтов компенсации, сообщает The Lawyer.

Клуб доказал, что сохранил бы место в чемпионате Англии в сезоне‑2021/22, если бы вовремя была задействована санкция для "ирисок".

В иске было заявлено, что если бы Эвертон получил очковый штраф за финансовые нарушения сразу, а не спустя время, то они избежали бы вылета.

Ожидается, что "ириски" в свою очередь подадут апелляцию на решение в пользу Бернли.

К слову, Ювентус может подписать талант Реала.

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