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Футбол

Бернли отсудил у команды Миколенко 40 млн фунтов

Эвертон заплатит упущенную возможность другой команды.
Сегодня, 17:38       Автор: Валентина Чорноштан
Стадион Бернли / Getty Images
Стадион Бернли / Getty Images

Бернли выиграл судебный спор против Эвертона и получит около 40 млн фунтов компенсации, сообщает The Lawyer. 

Клуб доказал, что сохранил бы место в чемпионате Англии в сезоне‑2021/22, если бы вовремя была задействована санкция для "ирисок".

В иске было заявлено, что если бы Эвертон получил очковый штраф за финансовые нарушения сразу, а не спустя время, то они избежали бы вылета.

Ожидается, что "ириски" в свою очередь подадут апелляцию на решение в пользу Бернли.

К слову, Ювентус может подписать талант Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон бернли

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