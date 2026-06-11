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Футбол

Ювентус может подписать талант Реала

Туринский клуб хочет подписать Гонсало Гарсию.
Сегодня, 16:19       Автор: Валентина Чорноштан
Гонсало Гарсия / Getty Images
Гонсало Гарсия / Getty Images

Ювентус рассматривает трансфер Гонсало Гарсии, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что итальянская команда уже связалась с Реалом касательно подписания форварда.

Источник добавляет, что мадридская команда настаивает на включении права обратного выкупа в контракт, что не нравится Ювентусу.

На текущий момент в Турине не дали зелёный свет на обсуждение условий об опции обратного выкупа 22-летнего испанца.

К слову, бывший тренер Реала может возглавить английский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Реал Мадрид Гонсало Гарсия

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