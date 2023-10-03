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Лэмпард может вернуться к тренерской деятельности

Английского специалиста рассматривают на пост тренера Рейнджерс.
Сегодня, 19:24
Френк Лэмпард / Getty Images
Френк Лэмпард / Getty Images

У экс-тренера Челси и Эвертона Фрэнка Лэмпарда появился шанс перезапустить свою тренерскую карьеру.

Как сообщает журналист издания The Telegraph Сэм Уоллес, английского специалиста рассматривают на пост тренера Рейнджерс. На данный момент потенциальные детали контракта неизвестны.

Отметим, что шотландский гранд вчера, 2 октября, уволил своего наставника Майкла Била после неутешительного старта в чемпионате. На счету Рейнджерс 12 очков в 7 матчах и три поражения в чемпионате.

Напомним, ранее Лэмпард высказался о дебютном голе Мудрика в Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейнджерс Френк Лэмпард

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