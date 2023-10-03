"Рад за него" Экс-тренер Челси оценил гол Мудрика в ворота Фулхэма

Бывший тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард высказался о дебютном забитом мяче Михаила Мудрика за "синих".

По словам английского специалиста, это взятие ворот должно придать уверенности украинскому вингеру.

Читай также: Мудрик оценил свой первый гол за Челси

"Гол Мудрика - это было действительно хорошо. Мы говорили об атакующей угрозе наличия Мудрика в команде и о том, что он привносит в команду. Мне это нравится во всех аспектах. С точки зрения Челси, они выглядят очень комфортно с мячом, а давление Фулхэма было незначительным.

Мы говорили о том, что Ливай Колвилл присоединится в нужный момент, он создал Фулхэму огромные проблемы. Мудрик попадал в позиции между линиями.

Прелесть этого гола заключается в том, что когда ты попадаешь в эту позицию, игроку легко посмотреть, что он может сделать. Он может изменить игру с тем темпом, который у него есть, брать на себя защитников, искать результат, а затем бегать в темпе позади них.

Можно сказать, что это плохая защита Фулхэм а, но когда у вас есть скорость, которой обладает он, и вы делаете эти пробежки, это хорошо.

Я рад за него, он получит столько уверенности благодаря этому голу.

Я считаю, что уверенность - это такая большая вещь на этом уровне. Когда я вспомнил о том, как тяжело он работает на тренировках, этот момент и гол делают это более весомым. Такие вингеры должны делать свой вклад", - сказал Лэмпард в эфире Sky Sports.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!