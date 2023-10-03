iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Рад за него" Экс-тренер Челси оценил гол Мудрика в ворота Фулхэма

Фрэнк Лемпард уверен, что это взятие ворот придаст украинцу уверенности.
Сегодня, 12:19
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард высказался о дебютном забитом мяче Михаила Мудрика за "синих".

По словам английского специалиста, это взятие ворот должно придать уверенности украинскому вингеру.

Читай также: Мудрик оценил свой первый гол за Челси

"Гол Мудрика - это было действительно хорошо. Мы говорили об атакующей угрозе наличия Мудрика в команде и о том, что он привносит в команду. Мне это нравится во всех аспектах. С точки зрения Челси, они выглядят очень комфортно с мячом, а давление Фулхэма было незначительным.

Мы говорили о том, что Ливай Колвилл присоединится в нужный момент, он создал Фулхэму огромные проблемы. Мудрик попадал в позиции между линиями.

Прелесть этого гола заключается в том, что когда ты попадаешь в эту позицию, игроку легко посмотреть, что он может сделать. Он может изменить игру с тем темпом, который у него есть, брать на себя защитников, искать результат, а затем бегать в темпе позади них.

Можно сказать, что это плохая защита Фулхэм а, но когда у вас есть скорость, которой обладает он, и вы делаете эти пробежки, это хорошо.

Я рад за него, он получит столько уверенности благодаря этому голу.

Я считаю, что уверенность - это такая большая вещь на этом уровне. Когда я вспомнил о том, как тяжело он работает на тренировках, этот момент и гол делают это более весомым. Такие вингеры должны делать свой вклад", - сказал Лэмпард в эфире Sky Sports. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

"Мировой класс": легенда Ливерпуля оценил перфоманс Мудрика за Челси "Мировой класс": легенда Ливерпуля оценил перфоманс Мудрика за Челси
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024 Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Мудрик оценил свой первый гол за Челси Мудрик оценил свой первый гол за Челси
Трубин объяснил, почему летом не перешел в Интер Трубин объяснил, почему летом не перешел в Интер
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма
Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа15:32
Трубин объяснил, почему летом не перешел в Интер
Теннис15:10
Цуренко уступила сопернице без страны во втором круге турнира в Пекине
Украина14:52
Ярмоленко стал лучшим игроком месяца в Динамо впервые после возвращения
Бокс14:50
"Победа нокаутом": Стивенсон спрогнозировал победителя боя Лопес - Гарсия
Украина14:25
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина14:10
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Бокс14:08
"Мне нужен этот китаец": Чисора настаивает на поединке с Чжилеем
Бокс13:54
Определилась судьба реванша Валлин - Гассиев
Украина13:30
"Нужны космические деньги": Трубин - о потенциальном уходе Судакова из Шахтера
Киберспорт13:05
"Ждал этого момента очень долго": s1mple восхитился голом Мудрика на свой день рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK