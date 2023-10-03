Мудрик оценил свой первый гол за Челси

В рамках чемпионата Англии Челси переиграл Фулхэм (2:0). В составе "синих" свой дебютный гол забил украинец Михаил Мудрик.

После поединка футболист поделился впечатлениями от победы.

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"С тобой я могу все. Великолепная командная игра, 3 очка и гол. Для меня большая честь – забить свой первый гол за такой большой клуб, как Челси. Спасибо нашим болельщикам за большую поддержку.

Ливай Колвилл (автор ассиста на Мудрика – прим.), люблю тебя", - написал Мудрик.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Фулхэм - Челси.

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