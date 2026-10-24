НБА: Юта Михайлюка одержала первую победу, Лейкерс разбили Клипперс
В ночь на субботу, 24 октября, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 12 матчей.
Результаты матчей НБА за 22 октября
Милуоки – Чикаго 125:132 (32:17, 30:44, 42:41, 21:30)
Милуоки: Хирро (34), Хакес (19 + 11 подборов + 6 потерь), Кузма (14 + 9 подборов), Тернер (12 + 5 блок-шотов), Роллинз (11 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Уэйр (11), Грин (11), Якучионис (7), Беррис (3), Дженг (3).
Чикаго: Пауэлл (25), Уилсон (21), Смит (14 + 13 подборов), Бузелис (7), Гидди (6 + 9 передач) – старт; Миллер (19), Хилд (13), Окоро (12), Джонс (11 + 8 передач), Эссанг (4).
Бостон – Нью-Йорк 107:103 (26:27, 24:22, 33:24, 24:30)
Бостон: Тейтум (36 + 9 подборов + 7 передач), Джордж (15 + 7 подборов), Уайт (12 + 6 передач), Уолш (5), Робинсон (4) – старт; Кета (15), Гарза (8), Хаузер (6), Притчард (4), Шайерман (2), Гонсалес (0).
Нью-Йорк: Таунс (22 + 10 подборов), Ануноби (20 + 10 подборов + 8 передач), Брансон (19), Харт (10 + 12 подборов), Бриджес (0) – старт; Макбрайд (20), Шэмет (8), Драммонд (2), Альварадо (2), Уайзмен (0), Кларксон (0).
Шарлотт – Атланта 81:128 (20:33, 23:35, 19:29, 19:31)
Шарлотт: Рид (17 + 7 потерь), Миллер (6), Диабате (5 + 8 подборов), Шредер (4), Джеймс (3) – старт; Аллен (11), Салон (11), Колкбреннер (6 + 7 подборов), О'Нил (6), Штайнбах (6), Макнили (4), Андерсон (2), Холл (0).
Атланта: Джонсон (19 + 7 подборов + 8 передач), Александер-Уокер (14), Макколлум (13), Дэниэлс (11 + 9 подборов + 7 перехватов), Оконгву (10) – старт; Уиггинс (19), Кисперт (11), Дорт (9), Лэндейл (8), Флемингс (5 + 8 передач), Финни-Смит (3), Эджиофор (3), Ньюэлл (3).
Индиана – Даллас 105:121 (27:44, 16:33, 33:21, 29:23)
Индиана: Сиакам (23 + 5 потерь), Халибертон (18 + 7 передач), Нембхард (16), Зубац (9 + 11 подборов), Уокер (2) – старт; Топпин (13), Несмит (9), Джексон (8), Слоусон (4), Убре (3), Хафф (0), Браун (0), Нэнс (0).
Даллас: Ирвинг (24), Вашингтон (20 + 13 подборов), Кристи (16), Флэгг (14 + 6 передач), Гэффорд (4) – старт; Маршалл (15 + 6 передач), Рисаше (11), Джонсон (8), Сассер (6), Сиссе (3), де Ларреа (0), Лавал (0), Клэйтон (0).
Вашингтон – Торонто 102:112 (21:34, 31:26, 25:21, 25:31)
Вашингтон: Янг (22 + 12 передач), Кулибали (11), Джордж (11 + 8 потерь), Дэвис (9 + 9 подборов), Сарр (7) – старт; Джонсон (20), Шэмпени (8), Миддлтон (6), Эйтон (4), Кэррингтон (3), Окпара (1), Бикман (0), Мэнн (0), Райли (0), Гилл (0).
Торонто: Барнс (28 + 14 подборов + 8 потерь), Барретт (23 + 9 подборов), Ленард (16 + 9 подборов), Куикли (12 + 6 передач), Пелтль (6 + 9 подборов) – старт; Мюррэй-Бойлс (8), Уолтер (7), Шэд (5), Бэттл (5), Грэйвс (2), Брэдли (0), Джексон-Дэвис (0), Мартин (0).
Орландо – Миннесота 93:115 (20:26, 25:31, 15:29, 33:29)
Орландо: Картер (20 + 9 подборов), Ф. Вагнер (18 + 6 потерь), Саггс (14 + 6 передач), Банкеро (14), Бэйн (5) – старт; Каслтон (7), Ричардсон (6), да Силва (5), Битадзе (4), Моралес (0), Кэйн (0), Картер (0), Вучевич (0).
Миннесота: Эдвардс (15), Макдэниэлс (15), Гобер (14 + 9 подборов), Болл (12), Куминга (11 + 8 подборов) – старт; Досунму (14 + 7 подборов + 10 передач), Шэннон (13), Беранже (9 + 9 подборов), Лайлс (9), Хайлэнд (3), Эванс (0), Кларк (0), Уильямс (0).
Майами – Детройт 111:128 (26:41, 27:24, 27:38, 31:25)
Майами: Я. Адетокумбо (36 + 12 подборов), Митчелл (18), Уиггинс (8 + 8 подборов), Томпсон (6), Адебайо (4) – старт; Портис (11 + 8 подборов), Хардуэй (8), Ларссон (7), Йович (5), Смит (3), Ричардс (3), Конуэлл (2), Гарднер (0), Фонтеккьо (0).
Детройт: Коллинз (23 + 7 подборов), Д. Робинсон (17), Каннингем (16 + 8 передач + 7 потерь), Томпсон (4), Дюрен (4) – старт; Рид (19 + 11 подборов), Дженкинс (15), Джо (12), Холланд (8), Грин (5), Хертер (5), Смит (0).
Сан-Антонио – Хьюстон 110:114 (27:32, 32:29, 22:24, 29:29)
Сан-Антонио: Вембаньяма (25 + 13 подборов), Харпер (20), Фокс (19 + 9 передач + 5 потерь), Касл (15 + 7 подборов), Васселл (10 + 5 потерь) – старт; К. Джонсон (8), Корнет (7), Шэмпени (6), Брайант (0), Барнс (0).
Хьюстон: Шенгюн (29 + 7 подборов + 7 передач), Томпсон (20 + 10 подборов), Дюрэнт (20 + 7 подборов + 6 передач), Ванвлит (14), Смит (7) – старт; Исон (12), Смарт (5), Адамс (4), Богданович (3).
Юта – Новый Орлеан 120:119 (31:28, 31:24, 24:38, 34:29)
Юта: Джарен Джексон (24 + 10 подборов), Джордж (19 + 10 передач + 6 потерь), Маркканен (16), Питерсон (15), Бэйли (6 + 7 подборов) – старт; Хэйс (17), Коллиер (10 + 7 передач), Сенсабо (10), Михайлюк (3), Филиповски (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (23), Мюррэй (16 + 6 передач), Мерфи (9), Фирс (7), Мисси (6) – старт; Бей (20), Куин (12 + 7 подборов), Пул (12), Маткович (7), Матурин (4), Джонс (3).
Голден Стэйт – Мемфис 108:111 (34:33, 22:27, 34:24, 18:27)
Голден Стэйт: Карри (24), Подземски (18), Лендеборг (18 + 13 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ике (10), Др. Грин (5 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Мелтон (10), Пэйтон II (7), Сантос (5), Уильямс (4), Ньянг (4), Хорфорд (3), Ричард (0).
Мемфис: Джером (28), Бузер (25 + 13 подборов + 6 передач + 6 потерь), Уэллс (17), Иди (8 + 10 подборов), Джексон (2) – старт; Спенсер (11), Пиппен (8 + 5 потерь), Грант (6), Стюарт (4), Пост (2), Мюррэй (0).
Лейкерс – Клипперс 125:117 (27:31, 37:33, 39:26, 22:27)
Лейкерс: Ривз (28 + 9 передач + 6 потерь), Дончич (23 + 7 передач + 11 потерь), Кесслер (22 + 8 подборов + 6 блок-шотов), З. Уильямс (14), Тайбулл (13) – старт; Граймс (13 + 8 подборов), Мамукелашвили (7), Секстон (5), Луни (0).
Клипперс: Гарлэнд (26 + 6 передач + 9 потерь), Хатимура (16), Д. Джонс (16), Данн (7), Джексон (6) – старт; Б. Лопес (22), Уоглер (13), Дик (6), Сэндерс (5).
Сакраменто – Портленд 120:128 (33:27, 31:32, 26:44, 30:25)
Сакраменто: Эйкафф (33), Сабонис (27 + 19 подборов + 10 передач + 5 потерь), Лавин (22), Мюррэй (12), Хантер (4 + 7 подборов) – старт; Ачиува (14), Шарп (5), Плауден (3), Монк (0), Клиффорд (0).
Портленд: Авдия (26 + 7 подборов + 6 передач), Лиллард (19), Камара (19), Морэнт (12 + 7 передач), Клинган (8 + 10 подборов) – старт; Сиссоко (15 + 7 подборов), Р. Уильямс (13), Холидэй (12 + 8 передач), Хендерсон (4), Крейчи (0).
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