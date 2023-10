Мудрик стал седьмым украинцем, который забивал в АПЛ

Only seven Ukrainian players have scored a Premier League goal: ◎ Serhiy Rebrov ◎ Andriy Shevchenko ◎ Andriy Yarmolenko ◎ Andrey Voronin ◎ Vitaliy Mykolenko ◎ Oleksandr Zinchenko ◉ Mykhailo Mudryk Finally off the mark. 🦋 pic.twitter.com/k2i6dctpLA

