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Ребров похвалил дебютанта сборной Украины за игру против Албании

Наставник "желто-голубых" отметил вклад Алексея Сыча в победу над "орлами".
Сегодня, 14:08
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о дебюте Алексея Сыча за взрослую национальную команду.

По словам Реброва, защитник удачно вошел в игру и помог команде удержать победу.

«Я всегда говорю: если в заявку сборной кто-то попадает, то он может сыграть. Вызываем по два футболиста на каждую позицию. Вызвали Алексея не просто так: просматривали его поединки за Рух, молодежную сборную, олимпийскую национальную команду. Этот футболист для нас давно известен, и то, как он вышел и помог команде - уверен, что он получил удовольствие», - заявил Сергей Станиславович.

Напомним, ранее Ребров высказался о тактике «желто-голубых» на второй тайм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина албания Сергей Ребров

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